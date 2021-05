Kosovo: diocesi monastero di Decani, governo attui sentenza della Corte costituzionale del 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diocesi ortodossa di Raska-Prizren, che include il monastero di Decani, ha risposto alla lettera inviata dal premier kosovaro Albin Kurti all'igumeno Sava Janjic riguardo l'impegno del governo di Pristina per preservare il patrimonio culturale di tutte le religioni del Paese. Nella lettera di risposta, la diocesi che gestisce il monastero di Decani ribadisce la posizione "chiaramente dichiarata davanti alle istituzioni del Kosovo" secondo cui queste devono "dimostrare la buona volontà minima di rispettare i diritti della Chiesa serbo ortodossa in Kosovo" dando "piena attuazione alla decisione della Corte costituzionale del 2016, che ha riconosciuto la proprietà del monastero". Nella sua lettera, Kurti ha auspicato di visitare il monastero nel prossimo futuro e "discutere questioni di interesse comune". "La diversità culturale del nostro Paese è la garanzia più forte per una pace duratura. In qualità di primo ministro del Kosovo, proteggerò tutti i nostri monumenti, e in particolare le chiese e i monasteri ortodossi. Tutti i beni del ricco patrimonio culturale del Kosovo, senza eccezioni, sono motivo di orgoglio, identità ed educazione per il nostro stato e il nostro popolo", ha scritto nella lettera Kurti ripresa dai media kosovari. "Le istituzioni del Kosovo hanno intrapreso innumerevoli azioni per proteggere i diritti culturali delle comunità non maggioritarie. Vogliamo continuare con un buon lavoro in modo che tutti i nostri cittadini possano godere senza ostacoli dei nostri beni culturali comuni con valori universali", ha concluso. (segue) (Alt)