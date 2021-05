© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta capitolina oggi "ha revocato la delibera che prevedeva la realizzazione dello stadio della As Roma a Tor di Valle. Ora calendarizzeremo il prima possibile il provvedimento in Assemblea capitolina per l'approvazione definitiva". Lo dichiara in una nota il capogruppo del M5s in Campidoglio Giuliano Pacetti. (Rer)