Enogastronomia: nasce il menu 100 per cento Molise, progetto pilota parte da Roma

- Con la riapertura dei ristoranti, grazie all’istituzione in tutta Italia della fascia gialla (in attesa della bianca) per il contenimento del Covid-19, arriva il menu 100 per cento Molise, con in carta piatti preparati esclusivamente con i prodotti autentici di una terra fortemente caratterizzata da tradizioni culinarie, agricole e rurali. Promotore dell’iniziativa - si legge in una nota - è MoliseFood, progetto enogastronomico imprenditoriale nato con il coinvolgimento di circa 20 aziende agricole e artigiane (oggi oltre 50), in costante aumento e un paniere di prodotti di eccellenza enogastronomica e identitari della Regione. Si prepara dunque un’estate a tutto Molise con piatti preparati, ad esempio, con prodotti quali il burrino (Manteca), il caciocavallo con latte 100 per cento molisano, la ricotta al tartufo, il pecorino zurrato, frutta e verdura organica, la mozzarella di vacca, le pallotte cacio e ova, il prosciutto di cinghiale ed i tartufi freschi a scorze. Ad aprire la strada del progetto pilota è la città di Roma (nella Capitale ad oggi sono presenti 86 ristoratori molisani e 60 mila persone originarie del Molise), con MoliseFood che conferirà, con l’avvio ufficiale di una collaborazione, prodotti e specialità molisane al Ristorante “Le Virtù Molisane” (via Collina, 56) per un menu composto e realizzato dal grande Ciro Iaciancio. Domenica 30 maggio, a cena, il grande “Start”. Degustazione molisana per antipasto: torcinello, pomodori secchi, crudo di montagna, salsiccia/sopressata, topinambur, caciocavallo, pecorino, gelatina, foglie e pizza, fagioli piattelle stufati. Primi piatti: cavatelli al sugo di salsiccia; ziti al cotechino e salsiccia di fegato; spaghetti al pomodoro di Montagano, maltagliati alla cicerchia. Secondi: pampanella; pollo casareccio arrosto; degustazione salsiccia e cotechino e salsiccia fegato; filetto di manzo molisano e porcini del Matese. (segue) (Com)