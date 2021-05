Enogastronomia: nasce il menu 100 per cento Molise, progetto pilota parte da Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto menu 100 per cento Molise di MoliseFood - continua la nota - ha la finalità di estendersi in altre località dopo l’avvio dell’attività di promozione dei prodotti della regione, iniziato due anni fa, e che ha portato all’apertura di tre store a Roma - un quarto in dirittura di arrivo nella zona Parioli - e un punto vendita a Siviglia (Spagna). L’attività economica ad oggi, nel confronto maggio 2020-maggio 2021, ha aumentato il giro d’affari del 340 per cento, portando ad una previsione, per i 4 punti vendita vicina ai 2 milioni di euro di fatturato globale per l'esercizio in corso, anche grazie a una politica di franchising che ha portato all’apertura di diversi punti vendita e una possibile espansione a Parma e Bologna. Sotto il profilo commerciale, è invece stata messa a punto una linea di prodotti a brand MoliseFood che va dai pomodori in barattolo alla fagiolata, fino alla vellutata di zucca e ai fagioli borlotti. Stretta anche una collaborazione per la distribuzione dei prodotti in Europa con la “Rcf ImpExp” di Francoforte. L’azione di sviluppo del prossimo futuro prevede inoltre una maggiore espansione all’estero grazie alla collaborazione avviata con la start up “Popt” di Marco Wong, ex manager Tim e Huawei, che ha ideato una nuova piattaforma di “affiancamento all’internazionalizzazione dei territori”. (segue) (Com)