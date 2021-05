Enogastronomia: nasce il menu 100 per cento Molise, progetto pilota parte da Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’idea di un menu 100 per cento Molise - dichiara Francesco Caterina, direttore generale di MoliseFood - nasce dalla difficoltà di trovare nei locali una proposta autenticamente molisana e preparata con veri prodotti del territorio regionale. Con il nostro progetto di promozione enogastronomica siamo in grado di assistere e supportare chi vorrà aderire all’iniziativa di valorizzazione agroalimentare del Molise. La scelta di partire da Roma è invece motivata dal fatto che nella città è presente una importante comunità di molisani, ma intendiamo espanderci anche in altre località”. (Com)