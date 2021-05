Usa-Italia: chi è Jane Hartley, la donna che Biden avrebbe scelto come ambasciatrice a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende sempre più quota in queste ore il nome di Jane Hartley per il ruolo di nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Roma, incarico ricoperto fino allo scorso gennaio da Lewis Eisenberg. Quella di Hartley, che non è una diplomatica di ruolo, sarebbe una nomina “politica”. Hartley ha iniziato la carriera nell’amministrazione di Jimmy Carter ed è stata in seguito a capo dell’Observatory Group, società di consulenza politica ed economica con sede a New York. In anni più recenti si è distinta per aver raccolto fondi per 500 mila dollari a favore della campagna elettorale dell’ex presidente Barack Obama, da cui è stata premiata con la nomina ad ambasciatrice a Parigi e a Monaco. Hartley ha prestato giuramento nell’ottobre del 2014 nelle mani dell’allora vice presidente Joe Biden che ora, da inquilino della Casa Bianca, sembra intenzionato a inviarla a via Veneto per curare le relazioni diplomatiche con un altro alleato europeo chiave. A favorire l’ascesa di Hartley è stato anche il matrimonio con Ralph Schlosstein, presidente e amministratore delegato di Evercore, che nel 2019 è stata valutata la seconda banca d’affari più importante negli Stati Uniti. Di origini ebraiche, Schlosstein è stato socio e fondatore di Blackrock, la più grande società d’investimento del mondo, nella quale è rimasto vent’anni. Evercore ha come unico partner strategico la banca indiana Kotak Mahindra, con cui ha siglato un accordo esclusivo di partenariato che copre Stati Uniti, Messico, Regno Unito e India. L’eventuale arrivo di Hartley a Roma potrebbe dunque portare a un rinnovato attivismo dei fondi d’investimento statunitensi in Italia come già avvenuto con la nomina di Eisenberg, che proveniva dalla società d’investimento Kkr e che favorì l’ingresso del fondo Elliot del suo amico Paul Singer nell’azionariato di Tim nel tentativo, poi rientrato, di arginare la scalata di Vivendi. (Res)