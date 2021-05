Francia: Covid, scoperto nuovo focolaio con la stessa variante di Bordeaux

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Deux-Sevres, dipartimento nell'Ovest della Francia, è stato registrato un focolaio della stessa variante di coronavirus riscontrata nei giorni scorsi a Bordeaux. Sono 30 le persone trovate positive alla variante, come annunciato dall'Agenzia regionale della Salute della regione della Nuova Aquitania. La variante appartiene al ceppo britannico ma con una mutazione "identica a quella all'origine del focolaio de (il quartiere) Bacalan a Bordeaux" ma al momento non sono stati trovati collegamenti tra i due focolai, si legge in un comunicato dell'Agenzia. Nella zona saranno rinforzate le operazioni con l'obiettivo di "rompere le catene di trasmissione", si aggiunge.(Frp)