Regno Unito-Italia: Della Vedova, chiediamo attenzione su questione settlement status

- L’Italia chiede al Regno Unito attenzione sulla vicenda del settlement status, soprattutto per garantire che chi non presenterà la richiesta entro il termine previsto del 30 giugno possa regolarizzare rapidamente la sua posizione. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, nel corso di un punto stampa all’ambasciata italiana a Londra. Stando ai dati in possesso di entrambi i Paesi, ha spiegato, “circa 500 mila nostri connazionali avrebbero già presentato la domanda per il settlement status e quasi tutti quelli che hanno fatto l’application sono stati ritenuti idonei". “Abbiamo espresso comunque una preoccupazione, soprattutto per il termine del 30 giugno. Nonostante le autorità consolari stiano facendo tutto il possibile per rispettare questa scadenza, è molto probabile che entro quella data non tutti quelli titolati a fare richiesta la presentino. Abbiamo posto il tema di cosa accadrà a coloro che si troveranno in un secondo tempo sprovvisti del settlement status: verrà loro consentito di accedere? Noi speriamo di sì e ci è stato detto che la questione verrà affrontata in modo pragmatico”, ha detto Della Vedova. (segue) (Rel)