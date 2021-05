Regno Unito-Italia: Della Vedova, chiediamo attenzione su questione settlement status (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario, inoltre, ha detto di aver spiegato al ministro di Stato Kevin Foster che va tenuto conto della “questione degli effetti che potrebbero esserci per il periodo di vacatio fra il 30 giugno e il momento in cui venisse accettata la richiesta di settlement status: che succede rispetto al lavoro o al sistema sanitario? La nostra preoccupazione riguarda i soggetti più vulnerabili della comunità, con meno dimestichezza con la lingua, con gli strumenti informatici, o i minori”, ha detto il sottosegretario, secondo cui “anche su questo ci è stato assicurato l’attenzione di un approccio pragmatico”. “Noi faremo di tutto per ridurre al minimo sfasature temporali”, ha detto Della Vedova. (Rel)