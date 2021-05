Covid: Assessore Lazio, vaccini a Rieti nelle aree del sisma, grazie operatori Asl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie a tutti gli operatori della ASL di Rieti e alle Amministrazioni Comunali che stanno consentendo di portare il vaccino nelle aree interne e del sisma. Il vaccino itinerante consente di offrire un servizio di prossimità. La collaborazione di tutti è fondamentale per il successo della campagna vaccinale che nel Lazio sta dando risultati ottimi. I territori di tutta la Regione sono raggiunti dal Servizio Sanitario, sempre presente e a disposizione dei cittadini". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. (Com)