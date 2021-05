Roma: Calabrese-Fruci, chiesto a Regione tavolo riqualificazione Tevere da Testaccio a Ponte Milvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale "ha inviato una richiesta alla Regione Lazio, e a tutti gli enti di competenza, per l'istituzione di un tavolo di lavoro per la valorizzazione della riva destra del Tevere, nel tratto compreso fra ponte Testaccio e ponte Milvio. L'obiettivo è condividere un percorso comune per la rigenerazione urbana delle banchine così da svilupparne le molteplici potenzialità d'uso in tutti i periodi dell'anno, nel quadro complessivo dell'ambito fluviale e della relativa cornice storico-architettonica e sociale". Così in una nota il vicesindaco con delega alla Città in movimento Pietro Calabrese e l'assessora alla Crescita culturale Lorenza Fruci. "Alla luce del lavoro presentato al Governo dalla Soprintendenza speciale di Roma, Archeologia belle arti e paesaggio, redatto di concerto con Roma Capitale, finalizzato alla realizzazione del progetto 'Roma Caput Mundi in riva sinistra del Tevere' - spiegano - si chiede quindi a tutti gli enti di competenza l'impegno a definire un nuovo assetto anche per la riva destra del Tevere, così da garantire uno sviluppo organico e armonico delle due sponde. Qualsiasi rigenerazione urbana della riva destra del Tevere, dovrà comunque tenere conto sia del progetto del Mims e della Città metropolitana di Roma Capitale per la navigabilità del fiume dalla foce a Castel Giubileo, sia dell'ipotesi di realizzazione di un primo ramo di infrastruttura tram sui Lungotevere da ponte Garibaldi a ponte Pasa, in modo da evitare le interferenze sulla direttrice di Corso Vittorio fra i previsti cantieri della Tratta T2 della metro C e della linea tram Termini-Vaticano-Aurelio".(Com)