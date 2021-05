Grecia: presidente Sakellaropoulou a Michel, certificato verde è passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto sul certificato digitale per viaggiare nell'Unione europea è un passo "molto importante" per l'Europa. Lo ha detto la presidente greca Katerina Sakellaropoulou durante un incontro oggi ad Atene con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in visita in Grecia per celebrare il 40mo anniversario dall'adesione della Grecia alla la Comunità economica europea (Cee). Secondo Sakellaropoulou, l'Europa ha mostrato "buoni riflessi" nell'affrontare la pandemia, sia sulla questione del Recovery Fund che sulla questione delle vaccinazioni. Nel 40mo anniversario dell'adesione della Grecia alla Cee, il capo di Stato sottolineato che coincide con l'inizio del dialogo nazionale nel quadro della Conferenza sul futuro dell'Europa: "Questo dialogo è particolarmente importante, un nuovo progetto della Unione europea, in quanto consente alla società civile di affrontare le preoccupazioni sul futuro dell'Europa", ha affermato. Sakellaropoulou ha inoltre espresso la sua fiducia che oltre ai valori fondamentali dell'Unione europea, lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti, il dialogo affronterà anche una serie di questioni, come la coesione sociale e la ripresa economica, soprattutto dopo il recente crisi dettata dalla pandemia. Infatti, ha sottolineato che "sarebbe molto interessante, e credo importante, che questo dialogo coinvolga i giovani, ai quali, in fondo, appartiene il futuro", ha aggiunto. (segue) (Gra)