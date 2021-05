Grecia: presidente Sakellaropoulou a Michel, certificato verde è passo importante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il presidente del Consiglio europeo, dopo aver ringraziato Sakellaropoulou per la calorosa ospitalità in questo momento così simbolico e importante per la Grecia e l'Europa, ha sottolineato che "sia la Grecia che l'Europa devono affrontare sfide molto importanti ed è proprio in questi momenti che abbiamo bisogno di coraggio e unità". "Ci sono infatti tre obiettivi comuni, che condividiamo. Il primo obiettivo è difendere la libertà e la democrazia, questioni che abbiamo discusso durante gli eventi di ieri. Non dobbiamo mai, in nessuna circostanza, dimenticare che questi principi di libertà e lo Stato di diritto deve davvero essere la nostra guida in ogni nostra mossa, perché dimostrano che ogni essere umano, con il valore che porta dentro di sé, è al centro di ogni nostra azione e di ogni politica che intraprendiamo nell'Unione europea", ha sottolineato Michel. (Gra)