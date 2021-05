Reggio Emilia: Ostellari, Lega aveva sollevato caso Saman in Consiglio comunale Novellara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore leghista Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia - Salvini premier, osserva che "fa piacere che il Pd si sia accorto che c’è un problema con alcuni Paesi e soprattutto con usanze tribali molto diffuse, presso comunità di immigrati. Nei mesi scorsi la Lega, con le altre forze di centrodestra, in Consiglio comunale a Novellara - continua il parlamentare in una nota -, aveva impegnato la Giunta a verificare la situazione di Saman e a contrastare con ogni mezzo la pratica dei matrimoni forzati. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Noi siamo dalla parte delle donne, i fatti parlano da soli: ora lavoriamo insieme per salvare vite". (Com)