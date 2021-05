Recovery: Della Vedova, con Next Generation Eu nuova occasione decisiva per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Next Generation Eu l’Italia vive una nuova occasione decisiva per fare un salto in termini di produttività. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, nel corso di un punto stampa all’ambasciata italiana a Londra. “Ho anche presentato agli interlocutori del governo britannico la fase importante che stiamo vivendo in Italia con il governo guidato dal presidente Mario Draghi”, ha detto Della Vedova, secondo cui il Next Generation Eu potrebbe essere un’opportunità “anche per il coinvolgimento di aziende fuori dall’Italia o professionisti italiani che lavorano all’estero”. (Rel)