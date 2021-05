Incidenti lavoro: Cecchetti (Lega), serve con massima urgenza un piano nazionale per più sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre con la massima urgenza un piano nazionale, con incentivi e sgravi per aiutare gli imprenditori, in ogni settore, dall'edilizia all'agricoltura, ad avere il massimo degli standard di sicurezza e di formazione dei lavoratori. Non possiamo accettare 308 incidenti mortali in Italia in questi primi cinque mesi del 2021, non lo possiamo accettare". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier commentando l'incidente sul lavoro in cui due operai hanno oggi perso la vita a Villanterio, nel pavese. "Anche oggi nell'esprimere il cordoglio mio e del movimento che rappresento in Lombardia, alle famiglie dei due lavoratori non possono non rinnovare un appello a tutte le istituzioni e categoria produttiva e sindacali per avere ancora più attenzione e prevenzione per evitare incidenti", conclude Cecchetti.(Com)