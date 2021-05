Sud: Marrocco (FI), con sì a raddoppio binario unico su linea ferroviaria Adriatica finisce "via crucis"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, osserva che "finalmente, con la ratifica e la trasmissione del ministero della Transizione ecologica al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti viene dato il via libera al progetto definitivo di raddoppio del binario unico della linea ferroviaria Adriatica Bologna-Lecce nel tratto al confine tra Molise e Puglia. Finisce così, anche grazie al lavoro del ministro per il Sud, Mara Carfagna, che se ne è interessata sin dal suo insediamento - continua la parlamentare in una nota -, una vera e propria 'via crucis' per il Mezzogiorno, che si dota di un'opera strategica e fondamentale. Un'ottima notizia soprattutto per una delle regioni più belle d'Italia, la Puglia, che potrà contare su collegamenti più veloci ed efficienti con le regioni del Nord". (Com)