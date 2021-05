Difesa: Guerini a Lisbona per riunione ministri dell'Unione Europea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle sollecitazioni delle Organizzazioni africane, è stato trattato il tema della sicurezza marittima del Golfo di Guinea e della cooperazione con l'UE. "Un'area di interesse strategico per l'Europa e per l'Italia ed è essenziale preservare la sicurezza" ha affermato Guerini e ha aggiunto "il nostro Paese ha avviato, a partire dallo scorso autunno, una missione navale nella regione nell'ambito della presenza marittima coordinata dall'UE per la cooperazione con le marine rivierasche e il contrasto alla pirateria". Il ministro, accolto dall’Ambasciatore d’Italia in Portogallo Carlo Formosa, ha preso parte, insieme all’Ambasciatore Marco Peronaci, Rappresentante italiano nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’UE a Bruxelles, alla due giorni d’incontri in cui sono stati affrontati, inoltre, i temi della cooperazione NATO-UE anche alla luce dei processi di revisione strategica nelle due organizzazioni e lo “Strategic Compass” in tema di politica di Difesa Europea. (segue) (Com)