Difesa: Guerini a Lisbona per riunione ministri dell'Unione Europea (3)

- Durante i lavori, presieduti dall’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, hanno partecipato anche il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e il Presidente del Comitato militare dell’Unione Europea Generale Claudio Graziano. Sui rapporti e tra NATO ed UE il Ministro ha ribadito l'importanza di creare “sinergie e non duplicazioni da conseguire attraverso un rapporto costante e aperto e ricercando una condivisione per la risoluzione delle crisi ed il mutuo supporto: la NATO, orientata maggiormente alla sicurezza e l’Unione Europea con un approccio integrato e multidimensionale verso la stabilità”. Sullo “Strategic Compass” che definirà la direzione di viaggio identificando gli orientamenti politico strategici relativi alla pianificazione e allo sviluppo delle capacità, Guerini ha sottolineato come "solo capacità militari all’avanguardia e la volontà di impiegarle nell’interesse della sicurezza consentiranno all’UE di porsi quale attore geopolitico credibile e per questo sarà fondamentale la connessione tra lo sviluppo di capacità della difesa con il mondo della ricerca e dell’industria”. (segue) (Com)