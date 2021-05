Difesa: Guerini a Lisbona per riunione ministri dell'Unione Europea (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata odierna il ministro Guerini ha avuto inoltre due incontri bilaterali, prima con il Ministro della Difesa greco Nikolaos Panagiotopoulos “tra Italia e Grecia intercorre una profonda amicizia e antichi legami culturali. Il Mediterraneo, il nostro mare, e l’intera Regione che lo circonda sono una rappresentazione emblematica di una situazione di alta volatilità per cui occorre, più che mai, agire in maniera coesa ricorrendo al multilateralismo ed anche rafforzando ulteriormente le relazioni bilaterali che ne costituiscono la base imprescindibile”. Successivamente con il Sottosegretario Generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace Jean-Pierre Lacroix che ha ringraziato l’Italia per il determinante il lavoro svolto dalle Forze Armate per la pace e stabilità nelle varie missioni dove sono impiegate in particolare in Libano e in Africa. “Il nostro Paese partecipa attivamente alle iniziative delle Nazioni Unite e fornisce un importante contributo al peacekeeping in termini di risorse umane, finanziarie, di formazione e di logistica ed è il primo contributore di Caschi Blu tra i Paesi Occidentali”, ha aggiunto Guerini. (Com)