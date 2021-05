Brexit: Della Vedova, opzione "cauzione" per persone fermate all'ingresso non ancora definitiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione dei cittadini europei detenuti al momento dell’ingresso in Regno Unito, c’è sul tavolo anche la questione di un versamento di una cauzione ma non è un tema ancora definito. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, nel corso di un punto stampa all’ambasciata italiana a Londra. “Non è stato fatto un punto specifico sulla cauzione. È stata menzionata”, ha spiegato Della Vedova. “Noi abbiamo parlato soprattutto della necessità di un trattamento differente per le persone che le autorità britanniche decidano che debbano tornare. Su questo abbiamo avuto rassicurazioni anche in merito a un quadro complessivo di strumenti, fra cui eventualmente anche una cauzione, ma non è stato fatto un punto specifico”, ha detto il sottosegretario. “È una questione che riguarda non solo l’Italia ma i cittadini dell’Unione europea. Noi abbiamo trasmesso il senso dell’urgenza, proprio perché è doveroso che episodi di questo tipo aumentino”, ha aggiunto Della Vedova. (Rel)