Medio Oriente: Germania promette aiuti per 15 milioni di euro a popolazione palestinese

- Il sostegno umanitario alla popolazione civile di Gaza è una preoccupazione fondamentale del governo federale tedesco e “un'importante base per stabilizzare e consolidare il cessate il fuoco che è in vigore da una settimana”. Lo ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri tedesco, precisando che fornirà quindi altri 15 milioni di euro per assistenza umanitaria nei territori palestinesi. Secondo Berlino, gran parte di questi fondi serviranno a soddisfare i bisogni primari della popolazione di Gaza, “cui stiamo fornendo oltre 50 milioni di euro di sostegno solo quest'anno”. Nella nota il ministero degli Esteri ha precisato di essere in stretto collegamento con le organizzazioni umanitarie delle Nazioni Unite per la fornitura di assistenza umanitaria. Il finanziamento che è stato promesso sarà utilizzato principalmente per facilitare gli aiuti alimentari di emergenza tramite l'Unrwa e il Programma alimentare mondiale. “In questo modo aiuteremo direttamente più di 1,4 milioni di persone che altrimenti non avrebbero un accesso affidabile al cibo”, si legge nella nota.(Res)