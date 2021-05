© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, partecipa alle esequie della signora Carla Fracci.Chiesa di San Marco, via San Marco, 2 (ore 14.30)REGIONEL'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Alessandra Locatelli inaugura nuove abitazioni a Mortara (Pv) nell'ambito del progetto sociale "A Casa Mia".Via Mirabelli, 47 Mortara/Pv (ore 10.00)L'assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Alessandra Locatelli partecipa alla mostra sull'arte e sulla salute 'Something Els(i)e' al Parco di Villa Olmo a Como.Parco di Villa Olmo, Como (ore 17.00)VARIEPresidio organizzato dalla Filcams Cgil Lombardia nel giorno in cui il sindacato ha proclamato uno sciopero dell'intero turno di lavoro, per le lavoratrici e i lavoratori di tutti i negozi e corner Disney della Lombardia.Davanti al Disney Store di Corso Vittorio Emanuele (dalle 10.00 alle 12.00)Il segretario della Lega Matteo Salvini è al gazebo per la raccolta firme della campagna #mangiacomeparli.Via Valvassori Peroni, angolo via Bassini (ore 11.00)Conferenza stampa di presentazione della "Notte Bianca del Lettore - E quindi uscimmo a riveder le stelle". Con il sindaco di Varese Davide Galimberti, Massimo Lazzaroni della Cooperativa Totem, Lara Bartoli di Comic Arte e Samuele Omati, illustratore Notte Bianca.Biblioteca Civica - Sala Morselli, via Luigi Sacco - Varese (ore 11.00)L'arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiede un incontro interreligioso di preghiera per il Myanmar, affinché sia posta fine alla situazione di tensione e di guerra. All'incontro - promosso da Diocesi di Milano, Comunità birmana in Italia e Pime (Pontificio Istituto Missioni Estere) - intervengono monaci buddisti e religiose cattoliche di tre istituti femminili presenti sia in Diocesi sia nel Paese asiatico: le Suore della Riparazione, di Maria Bambina e di San Francesco Saverio.Diretta su ChiesaTV (canale 195 del digitale terrestre) e sul portale della Diocesi di Milano (ore 12.30)Esequie di Carla Fracci.Chiesa di San Marco, via San Marco, 2 (ore 14.30)Gazebo di Fratelli d'Italia per raccogliere le firme per presentare una mozione a Palazzo Marino contro la riattivazione di Area B, Area C e dei parcheggi a pagamento con il consigliere Comunale di Fratelli d'Italia a Milano, assessore regionale alla sicurezza e membro della Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato.Via delle Rondini angolo via Inganni (dalle 10 alle 13.00)Via Fauchè angolo via Losanna (dalle 14.00 alle 17.00) (Rem)