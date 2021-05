Regno Unito-Italia: Della Vedova, possibile lavoro di concerto con Paesi Ue su settlement status

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul settlement status in Regno Unito, l’ambasciata italiana potrebbe muoversi di concerto con quelle di altri Paesi Ue e coordinare il lavoro. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, nel corso di un punto stampa all’ambasciata italiana a Londra. “Noi abbiamo posto il tema che la scadenza del 31 giugno non può essere considerata ragionevolmente definitiva”, ha detto Della Vedova. “È chiaro che noi ci aspettiamo che ci saranno richieste oltre quella data, ed è evidente che ci sono tantissime persone che vivevano qui senza l’esigenza di iscriversi all’Aire perché si muovevano liberamente, e che continueranno a lavorare qui. Noi stiamo facendo il possibile per diffondere l’informazione e auspichiamo che alla fine le autorità britanniche gestiscano la questione con pragmatismo e flessibilità”, ha detto il sottosegretario. (Rel)