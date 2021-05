Roma: assessora Patrimonio, nel municipio IV e negli altri lavoriamo a mancata manutenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche ieri, quando mi sono recata nel municipio, ho ribadito che nel IV come negli altri municipi siamo al lavoro come lo siamo stati negli ultimi anni, sopperendo alla mancata manutenzione nelle case popolari che le amministrazioni precedenti avrebbero dovuto garantire". Lo dichiara in una nota l'assessora al Patrimonio e Politiche Abitative Valentina Vivarelli. "Non accetto che si faccia campagna elettorale sulle pelle dei più deboli, disinformando la cittadinanza. Oggi che le manutenzioni vengono fatte costantemente mi domando: dov'erano questi paladini quando invece nessuno interveniva o gli interventi non venivano ben controllati? Noi continuiamo a lavorare e per questo abbiamo investito somme importanti per la manutenzione nel prossimo triennio: ci teniamo a rispondere ai cittadini coi fatti", conclude Vivarelli. (Com)