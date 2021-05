Frosinone: da giunta comune ok a finanziamento per Museo archeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta del comune di Frosinone guidata dal sindaco Nicola Ottaviani "ha approvato la partecipazione all'avviso regionale al fine dell'ottenimento di un contributo di 6.300 euro per il Museo archeologico comunale, accreditato in Omr, e un pari contributo di 6.300 euro per l'Archivio Storico Comunale, accreditato in Oar, impegnando le rispettive quote parte per complessivi euro 1.400". Si legge in una nota . "Scopo dell'amministrazione è sostenere le attività di promozione e valorizzazione, oltre che educative, rivolte a diversi tipi di pubblico, anche a distanza, unitamente alla predisposizione di materiali informativi e di approfondimento, alla cura delle collezioni museali, bibliotecarie e archivistiche". (segue) (Com)