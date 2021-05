Frosinone: da giunta comune ok a finanziamento per Museo archeologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Frosinone, inoltre, "è capofila del Sif, Sistema integrato frusinate per la Cultura, adesione che prevede un'ulteriore premialità per i servizi culturali aderenti. Il Sistema, promosso dal sindaco Nicola Ottaviani, realizzato con il coordinamento dell'assessore alla cultura, Valentina Sementilli e con il finanziamento della Regione, prevede attività nei Musei, nelle Biblioteche e negli Archivi aderenti, tra didattica, archeologia, arte, erboristeria, biodiversità, lettura, archivistica, oreficeria, calligrafia, tessitura e multiculturalità". (Com)