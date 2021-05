Spagna: Illa (Psc), governo catalano scommessa perdente che rinnova vuota retorica pro indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale governo della Catalogna è "disunito" e rinnova una "scommessa politica perdente" sostenuta dalla "vuota retorica pro indipendenza che promette nuovamente la sognata repubblica catalana". Lo ha affermato l'esponente del Partito socialista catalano (Psc) ed ex ministro della Salute, Salvador Illa alla rivista "El Socialista", aggiungendo che l'esecutivo guidato del presidente, Pere Aragones, non disegna "alcun orizzonte futuro" e non ha nessun progetto per intraprendere con successo la lotta finale contro la pandemia del coronavirus. Secondo Illa non ha in agenda "nessuna riunione tra catalani e catalane", ma al contrario Aragones è ancora proteso verso verbi come "affrontare e sfidare". (Spm)