Nagorno-Karabakh: Ue, preoccupanti recenti sviluppi, necessaria immediata de-escalation

- I recenti sviluppi sul confine tra Armenia e Azerbaijan sono pericolosi e preoccupanti. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) secondo cui è necessaria una de-escalation immediata. L'Unione europea esorta entrambe le parti ad astenersi da qualsiasi ulteriore dispiegamento e azione militare. Tutte le forze dovrebbero ritirarsi alle posizioni tenute prima del 12 maggio ed entrambe le parti dovrebbero impegnarsi in negoziati sulla delimitazione e la demarcazione dei confini. "Continuiamo a chiedere all'Azerbaigian di rilasciare senza indugio tutti i prigionieri di guerra e i detenuti. Accogliamo con favore tutti gli sforzi volti a diminuire le tensioni, comprese le proposte per una possibile missione di osservazione internazionale. L'Ue è pronta a fornire competenza e aiuto per la delimitazione e la demarcazione dei confini, nonché a sostenere le tanto necessarie misure di rafforzamento della fiducia, al fine di procedere verso una pace sostenibile e la prosperità del Caucaso meridionale", ha scritto il Seae in una nota. (Beb)