Latina: giunta approva progetto definitivo pista ciclabile da centro città al mare

- Nella seduta odierna la Giunta comunale di Latina ha approvato, con delibera n. 122/2021, il progetto definitivo per la riqualificazione e l’implementazione del collegamento ciclabile Latina-Latina mare che prevede il completamento della pista che dall’anello situato in centro arriverà fino al mare collegando tre scuole. "L’intervento, che ha un importo complessivo di 484mila euro - somma finanziata dall’Istituto per il Credito Sportivo con mutuo agevolato nell’ambito dell’iniziativa 'Comuni in Pista 2019' - riveste un’importanza particolare perché, oltre a completare il tratto di ciclabile di Via Volturno, affianco allo stadio comunale, rappresenta un ulteriore passo in avanti nel progetto che vede l’anello ciclabile del centro come fulcro di una serie di radiali dirette verso l’esterno della città", si legge in una nota del Comune. (segue) (Com)