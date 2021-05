Latina: giunta approva progetto definitivo pista ciclabile da centro città al mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prossimo passaggio sarà approvare il progetto esecutivo per poi andare in gara il più velocemente possibile. Ringrazio i progettisti e gli uffici per il lavoro svolto, ci sono anche altri progetti di cosiddetta 'mobilità dolce' per i quali saranno presto deliberati gli atti conclusivi. Siamo infatti convinti che il miglioramento della qualità della vita di una comunità sia legato anche a un’offerta più completa di mobilità sostenibile, con opportunità di spostamento in totale sicurezza attraverso il trasporto pubblico locale, le biciclette e i monopattini non solo nel tempo libero ma anche nella vita di tutti i giorni, proprio come accade in tante città europee", conclude il sindaco Damiano Coletta. (Com)