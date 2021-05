Carla Fracci: lutto cittadino a Milano domani, nel giorno delle esequie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala parteciperà alle esequie della signora Carla Fracci che si terranno domani, sabato 29 maggio, alle ore 14.30 presso la chiesa di San Marco. In occasione delle esequie il sindaco ha proclamato il lutto cittadino, in segno di cordoglio per la sua scomparsa e di partecipazione dell'intera comunità milanese e ha disposto l'esposizione della bandiera civica a mezz'asta nelle sedi comunali. Lo fa sapere una nota di Palazzo Marino.(Com)