Roma: Becchetti (Lega), in piazza per "made in Italy" e per la Capitale

- "Tutelare il made in Italy, le nostre eccellenze, a partire da quelle enogastronomiche. E quindi tutelare Roma, la sua storia, la sua arte: sabato 29 e domenica 30 saremo in piazza con i nostri Gazebo per difendere non solo ciò che ci rende inconfondibili nel mondo, ma anche per la nostra città, abbandonata a se stessa da anni di politiche insulse da parte dell'amministrazione Raggi". Lo dichiara, in una nota, il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti."Le firme che raccoglieremo - aggiunge - le tessere che faremo, saranno un importante punto di partenza, una voce chiara dei cittadini a tutela sia della nostra ricchezza produttiva, patrimonio da valorizzare, che di Roma, patrimonio da rilanciare".(Com)