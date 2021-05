Reggio Emilia: Pd su ragazza scomparsa, governo chieda collaborazione Pakistan in indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quali urgenti iniziative politiche e diplomatiche intende assumere il governo per richiedere alle autorità pakistane il massimo impegno nelle indagini in corso sulla scomparsa di Saman Abbas, la collaborazione dei familiari della ragazza rientrati in Pakistan e l'assunzione delle loro responsabilità penali, qualora fosse confermato un eventuale loro coinvolgimento". Lo chiede Lia Quartapelle, capogruppo Pd in commissione Esteri della Camera, in un'interrogazione al ministro Di Maio. "Chiediamo, inoltre, al governo se non intenda assumere iniziative, anche normative, per rafforzare in Italia la tutela e l'assistenza alle ragazze che sono o rischiano di diventare vittime della violenza dei matrimoni forzati, eventualmente anche attraverso un adeguamento dell'ordinamento interno che contempli l'istituzione di un osservatorio permanente di prevenzione e l'introduzione di nuove fattispecie penali", conclude il testo dell'interrogazione. (Rin)