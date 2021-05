Innovazione: progetto Sample di Acea produzione, Maps e Algowatt si aggiudica bando Start 4.0 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati finanziati complessivamente tre progetti ad alto valore aggiunto in termini di tecnologie abilitanti, in linea con le direttrici del Pnrr del governo italiano: Anchor e A4s, dedicati allo sviluppo di tecnologie abilitanti in ambito portuale, con particolare riferimento alla sicurezza infrastrutturale e alla safety dei lavoratori e Sample, incentrato sulla transizione energetica. Il progetto Sample Sample mira a studiare, elaborare e validare una soluzione per la gestione e la resilienza di infrastrutture critiche dedicate alla produzione di energia da Fonti rinnovabili non programmabili (Frnp), con particolare riferimento alla generazione da impianti fotovoltaici e alla loro interconnessione con le reti elettriche. Si pone come supporto concreto per la transizione energetica del nostro Paese, supportando l’industria dell’energia solare a monitorare, prevedere ed evitare guasti o problemi di degrado che possano portare ad una riduzione della produzione di energia con rischi per la continuità e qualità del servizio. (segue) (Com)