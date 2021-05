Innovazione: progetto Sample di Acea produzione, Maps e Algowatt si aggiudica bando Start 4.0 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Implementare una strategia basata sulla manutenzione predittiva significa adottare un approccio strategico per massimizzare l’operatività degli ‘assets’, aumentando la vita tecnica degli impianti del 20 per cento, riducendo i costi di manutenzione fino al 10 per cento dell’asset fotovoltaico. La soluzione sviluppata garantisce una qualità nella continuità di servizio mediante tecniche di diagnostica avanzata e prognostica che migliorano il processo di produzione, identificando anomalie e prevenendo guasti dell’impianto. La soluzione viene integrata nei sistemi Operation & Maintenance e di Asset supervision migliorando i prodotti e tecnologie per le società coinvolte e per i clienti che gestiscono impianti. La piattaforma è basata sull’acquisizione e aggregazione intelligente di dati provenienti da sorgenti eterogenee e sullo sviluppo di funzioni di simulazione del comportamento atteso degli impianti integrate con sistemi di imaging per il monitoraggio fisico degli impianti con droni. (segue) (Com)