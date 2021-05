Innovazione: progetto Sample di Acea produzione, Maps e Algowatt si aggiudica bando Start 4.0 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’efficacia della piattaforma sarà validata in ambiente simulato sulla base di osservazioni e dati storici raccolti sugli impianti del “nodo infrastrutturale di Acea Produzione e del Campus di Savona di Unige” (Smart polygeneration microgrid e Smart building, nodo infrastrutturale energia). I partner Maps è una Pmi Innovativa attiva nel settore della digital transformation. Produce e distribuisce software per l’analisi dei big data che consentono alle aziende clienti di gestire e analizzare grandi quantità di dati e di informazioni, aiutandole nell’assunzione delle proprie decisioni strategiche e operative e nella definizione di nuovi modelli di business. Mps consoliderà la propria piattaforma Rose (Real-time operational smartgrid for europe), affiancando alla componente già presente di Energy management quella di manutenzione predittiva, in fase anche di sviluppo sulle componenti più tradizionali di una rete di distribuzione elettrica. In questo modo Rose potrà essere veicolata sul mercato dei gestori di impianti, ma anche trovare più ampia collocazione in quello della gestione risorse energetiche distribuite (Derms) e di aggregati virtuali integrando nella gestione anche le informazioni relative alla salute degli impianti, differenziandosi così significativamente dalla concorrenza. (segue) (Com)