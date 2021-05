Innovazione: progetto Sample di Acea produzione, Maps e Algowatt si aggiudica bando Start 4.0 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- AlgoWatt è leader nello sviluppo di soluzioni e sistemi per la filiera dell’energia, con specifica competenza in ambito produzione, trasmissione/distribuzione, Billing & trading, Efficienza energetica, Smart grid, e servizi di O&m di grandi impianti fotovoltaici. È attiva nello sviluppo di software per la generazione distribuita, in particolare alimentata da Frnp. Ha competenze nella definizione di sistemi di gestione dell’energia in grado di controllare e ottimizzare il funzionamento delle unità decentralizzate di produzione/consumo e Sistemi previsionali finalizzati ad analizzare carichi elettrici a breve/medio termine. Lo studio e sviluppo di nuovi prodotti viene condotto attraverso una stretta collaborazione tra la divisione Ricerca & Innovazione e la divisione Energia. AlgoWatt utilizzerà i risultati di Sample su due fronti: in quanto gestore di impianti di terzi, con una base di potenza gestita di oltre 60mwp, migliorerà la qualità del suo servizio e il proprio posizionamento competitivo; essendo proprietario di 8 impianti fotovoltaici, per una potenza installata di 7,6 mwp, incorporerà l’utilizzo di Sample nei processi di gestione e manutenzione delle proprie infrastrutture beneficiando di una maggiore continuità operativa e di ottimizzate spese di manutenzione. (segue) (Com)