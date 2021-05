Innovazione: progetto Sample di Acea produzione, Maps e Algowatt si aggiudica bando Start 4.0 (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acea Produzione è la società del Gruppo Acea che opera nella produzione di energia elettrica, principalmente da fonti rinnovabili e in particolare da fotovoltaico. La società metterà a disposizione la propria competenza ed esperienza nelle rinnovabili, al fine di sviluppare nuove tecnologie per incrementare la resilienza ed efficienza dei propri impianti. UniGe collabora al progetto tramite il Dibris - Dipartimento, informatica, bioingegneria, robotica, ingegneria dei sistemi (Campus di Savona) che da 10 anni si occupa di progetti di ricerca per sistemi energetici sostenibili. In particolare, il Dibris ha lavorato a progetti europei, nazionali e regionali che hanno permesso l’installazione di infrastrutture di ricerca (codificate a livello nazionale e regionale) per smartgrid e microgrid, nonchè lo sviluppo di sistemi di gestione dell’energia per distretti sostenibili. Con Sample il Dibris avvierà un percorso relativo alla gestione predittiva degli impianti esistenti. (Com)