Trasporti: Artusa (St), a Roma norme Ncc discusse con tassisti, noi non considerati

- "Il nuovo regolamento Taxi-Ncc di Roma è l'ennesima dimostrazione di un paese pavido che non riesce ad affrontare una piccola riforma come quella della territorialità Ncc, specialmente quando si è prossimi a scadenze elettorali locali". Così in una nota Francesco Artusa, presidente di Sistema trasporti. "Come si può pensare -aggiunge- di rispettare le condizioni necessarie a non perdere il Recovery Fund? A seguito della sentenza che ha abolito l'assurdo rientro in rimessa ad ogni servizio, la legge del comparto Ncc è senza senso. Serve una riforma di una legge che ha perso il pilastro portante per incostituzionalità", afferma Artusa. "Altrimenti sarà una pioggia di regolamenti comunali che cercano di fare rientrare dalla finestra quel che la corte costituzionale ha buttato fuori dalla porta. Infine -continua la nota-, come dimostrano le decine di sentenze, nessun comune ha l'autorità per sostituirsi allo Stato e togliere agli Ncc l'accesso alle Ztl e preferenziali indipendentemente dalla provenienza. Tutte cose di cui avremmo discusso volentieri con Roma se fossimo stati considerati. Purtroppo, come dice il presidente De Vito, è totalmente mancato il coinvolgimento degli Ncc. Siamo alle solite, le norme per gli Ncc si discutono coi tassisti. Tipico di un piccolo paese che però, così facendo mette a rischio il futuro e le risorse europee legate alle riforme". (Com)