Lombardia: Fontana consegna i premi Rosa Camuna, grazie a chi ha sostenuto la nostra regione

- Sono stati consegnati oggi all'Auditorium Testori di Palazzo Lombardia i riconoscimenti e le menzioni del Premio "Rosa Comuna 2021" . Il tradizionale e annuale appuntamento della Regione, che coincide con la Festa della Lombardia (che si celebra domani), premia - su indicazione del presidente Attilio Fontana, della giunta e del Consiglio regionale - associazioni, enti e persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico. Un momento particolare della cerimonia è stato dedicato a Carla Fracci. "Nel 2020 - ha ricordato il presidente della Regione Attilio Fontana - le avevamo assegnato il Premio Rosa Camuna. Riconoscimento che, a causa della pandemia, non eravamo ancora riusciti a consegnarle personalmente. Ieri come oggi il nostro intento è quello di certificare come la Regione considerasse la sua carriera un simbolo dell'eccellenza lombarda nel mondo". "Questo appuntamento, insieme alla Festa della Lombardia di domani - ha aggiunto Fontana - vuole essere un segnale di ottimismo per il futuro, ma anche e soprattutto di ringraziamento per chi, a vario titolo, si è contraddistinto portando alto il nome della nostra regione e affermando l'orgoglio di essere lombardi". (Rem)