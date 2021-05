Sport: Cavallari (FI), via Marco Simone terra di nessuno con open golf alle porte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Via Marco Simone a Guidonia - Montecelio sembra terra di nessuno. Dei lavori di rifacimento da parte dell’Astral, da ultimare entro il 30 giugno, non c’è neanche l’ombra.Cinquanta milioni di investimenti che restano al palo, a fronte di un progetto che avrebbe dovuto interessare il quadrante nord-est di Roma: un maxi-intervento a supporto della Ryder cup, slittata di un anno per il Covid, ma preziosa nell’immediato per gli Open d’Italia, che si giocheranno dal 2 al 5 settembre prossimo anch’essi al Marco Simone Golf & Country Club". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio, Enrico Cavallari (Forza Italia). (segue) (Com)