Sport: Cavallari (FI), via Marco Simone terra di nessuno con open golf alle porte (2)

- "Ad oggi non è stato fatto nulla. Si concentra tutto nella mani di un uomo solo al comando dell’Azienda Strade del Lazio, che si occupa dalla buca in su di tutte le strade regionali, provinciali e comunali, e questo è il risultato - aggiunge Cavallari -. I cittadini si lamentano dei disservizi e l’area a supporto dell’afflusso e del deflusso della manifestazione nazionale di golf alle porte, ad oggi, resta priva anche del minimo intervento, a grandissimo svantaggio della competizione sportiva, esponendo peraltro la nostra Regione ad una bruttissima figura". (Com)