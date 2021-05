Slovacchia: Covid, ex premier Matovic vorrebbe lo Sputnik V ma userà un altro vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze slovacco, Igor Matovic, ha affermato che vorrebbe vaccinarsi contro il coronavirus con lo Sputnik V ma non dovrà usare un altro vaccino. Lo riporta il quotidiano "Sme". Quando era ancora premier, Matovic aveva premuto molto affinché la Slovacchia introducesse il vaccino russo nella sua campagna vaccinale e ha pagato cara la mancata consultazione con gli alleati sulla decisione di acquistarlo dalla Russia. La vicenda ha infatti condotto a un rimpasto di governo nel quale Matovic ha dovuto rinunciare alla guida dell'esecutivo. Ora dichiara che vorrebbe che gli somministrassero lo Sputnik V ma che questo gli complicherebbe la vita in caso di viaggi all'estero. "Dato che viaggio in Europa ogni paio di settimane e che non tutti i Paesi dell'Unione europea riconoscono i vaccini non autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema), ho mio malgrado optato per un altro vaccino", ha affermato Matovic. Il governo della Slovacchia ha approvato l'uso del vaccino anti Covid russo Sputnik V due giorni fa. Il ministero della Sanità darà il via libera all'impiego del vaccino russo entro il 7 giugno, secondo quanto dichiarato dal titolare del dicastero, Vladimir Lengvarsky. (Vap)