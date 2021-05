© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A8 Milano-Varese, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 21 di lunedì 31 maggio alle 5 di martedì 1 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese. In alternativa Autostrade consiglia di entrare alla stazione di Gallarate, al km 29+900, o, in ulteriore alternativa, invertire il senso di marcia presso lo svincolo di Castellanza. (Com)