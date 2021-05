Rifiuti: Pelonzi (Pd), Campidoglio e Ama si assumano responsabilità, vogliamo Roma pulita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente della Regione Lazio ha firmato la delibera che diffida Città Metropolitana e Roma Capitale ad adempiere all'indicazione di uno o più siti di smaltimento per i rifiuti di Roma. Esattamente come indicato dalla sentenza del Tar la Regione ha cambiato lo strumento, da ordinanza a delibera, ma la sostanza resta la stessa: per evitare una nuova emergenza rifiuti nella Capitale la sindaca deve indicare i siti di smaltimento e dare indirizzo ad Ama per completare il piano industriale che allo stato attuale è incompatibile con le indicazioni del piano rifiuti regionale". Lo scrive in una nota Giulio Pelonzi, Capogruppo Pd in Campidoglio. "Ricordiamo che sempre nella stessa sentenza il Tar rileva le inadempienze della Giunta Raggi riguardo il mancato completamento del ciclo dei rifiuti e sottolinea che Roma non ha raggiunto l'autosufficienza nello smaltimento. Vogliamo sperare che la sindaca si assuma finalmente le proprie responsabilità ed adempia alle indicazioni della delibera regionale - aggiunge Pelonzi -. Ci preoccupano le dichiarazioni discordanti che arrivano dal Campidoglio: mentre l'assessore Ziantoni si mostra riluttante il Campidoglio emana una nota che apre alla collaborazione istituzionale. Mancanza di comunicazione tra la sindaca e l'assessore o nuova crisi di Giunta alle porte? Di certo c'è che da cinque anni Roma si trasforma periodicamente in una discarica a cielo aperto e che i romani pagano 200 mil anno per portare fuori i rifiuti. Roma pulita e transizione ecologica, questi gli obbiettivi da raggiungere per portare la Capitale all'altezza delle grandi città europee". (Com)