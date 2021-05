Sport: Intesa San Paolo main partner del concorso ippico internazionale Piazza di Siena a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello splendido contesto di Villa Borghese a Roma, si è svolta oggi nell’ambito del Concorso Ippico Internazionale Ufficiale (CSIO) di Roma – Piazza di Siena, la Coppa delle Nazioni-Intesa Sanpaolo. La Banca si conferma infatti per il quinto anno Main Partner dello storico concorso che coniuga sport e spettacolo, agonismo ed eleganza e che negli anni ha saputo entrare nel cuore degli atleti e del pubblico nazionale e internazionale. Pierluigi Monceri, responsabile della Direzione Regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo, premiando i vincitori, ha commentato: “Le grandi emozioni che regala Piazza di Siena hanno quest’anno il significato dell’ottimismo per la ripartenza. Da cinque anni siamo al fianco della FISE per sostenere questa competizione sportiva che mette Roma e l’Italia al centro dell’attenzione internazionale”. (Com)