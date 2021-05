Ue: Commissione, ricevuti piani da Irlanda e Svezia, totale sale a 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto un piano ufficiale di ripresa e resilienza dall'Irlanda e dalla Svezia. Questi piani definiscono le riforme e i progetti di investimento pubblico che ogni Stato membro intende attuare con il sostegno del dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility, Rrf). La Commissione valuterà i piani entro i prossimi due mesi sulla base degli undici criteri stabiliti nel regolamento e tradurrà il loro contenuto in atti giuridicamente vincolanti. La Commissione ha ora ricevuto 21 piani di recupero e resilienza da Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Irlanda, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia. Continuerà a impegnarsi intensamente con i restanti Stati membri per aiutarli a fornire piani di alta qualità. (Beb)