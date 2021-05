Ue: Gentiloni, con Recovery economia migliore, non solo ritorno a livello pre-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Next Generation Eu si avrà, al termine del percorso, una economia europea migliore, non solo e non tanto una economia ritornata ai livelli pre-pandemia. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenendo al Global Solutions Summit 2021. "Tutte le previsioni hanno rischi al rialzo e al ribasso", ma nelle ultime previsioni di primavera "è la prima volta da un anno che i rischi sono piuttosto equilibrati", ha spiegato. Il commissario europeo ha evidenziato l'importanza della "ratifica finale, ieri, della decisione" sull'aumento delle risorse proprie nel Quadro finanziario pluriennale dell'Ue "che permette alla Commissione europea di andare sui mercati". E "da oggi siamo pronti", ha detto. "Ad ora abbiamo ricevuto 19 piani nazionali e stiamo lavorando molto intensamente su questo", ha spiegato. "Quello che è importante è che" con il pacchetto di ripresa, il Next Generation Eu, si avvierà un percorso che, "se saremo capaci di compiere, avremo non solo una economia che sarà ritornata ai livelli pre-pandemici, ma una migliore economia europea". Il commissario Ue ha confermato che "dall'inizio di luglio" si avrà "il primo esborso" delle risorse. (Beb)