Roma: Tempesta-Laguzzi (Pd), Vivarelli fa marcia indietro su area marcatale Val Melaina

- "Oggi si è tenuta una riunione congiunta delle commissioni capitoline commercio e patrimonio sul Mercato di Val Melaina". Così in una vita la consigliera Giulia Tempesta e il consigliere dem del III municipio Filippo Laguzzi. "Dopo aver approvato nel dicembre scorso un atto di consiglio nel III Municipio, che faceva seguito alla memoria di giunta del Presidente Caudo, sull'acquisizione dell'area mercatale, oggi l'assessora al Patrimonio Vivarelli fa marcia indietro, sconfessando di fatto le procedure già condivise in passato tra i dipermenti e il municipio. Non abbiamo avuto rassicurazioni su quale siano i tempi e soprattutto il percorso che l'attuale amministrazione capitolina voglia intraprendere per dare seguito alla volontà espressa dal municipio. Presenteremo una mozione in assemblea capitolina per chiedere alla giunta di acquisire al patrimonio comunale l'attuale area di proprietà dell'Inps sulla quale insiste il mercato di Val melaina" (Com)